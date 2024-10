Les multiples tours de Bébel en BD

Décédé en 2021, à l’âge de 88 ans, Jean-Paul Belmondo a laissé une empreinte indélébile dans le cinéma. Un destin fabuleux revisité en bande dessinée.

ROMAIN MEYER

Jean-Paul. Belmondo. Bébel. Les noms changent selon le degré de familiarité et de popularité. Homme de théâtre, acteur du sentiment ou de l’action, producteur, icône, père, saltimbanque, farceur, cascadeur et monstre sacré, les casquettes sont encore plus nombreuses, et aussi diverses que les rôles qu’il a endossés. A la fois figure de la Nouvelle Vague et du cinéma populaire, il a été tout autant le prêtre Léon Morin qu’un Tintin en voyage à Rio, un drôle de casseur dans Le Cerveau ou un flic de choc, Kean ou Cyrano de Bergerac. Les masques et les vies sont multiples.

Après avoir signé une magnifique biographie de Patrick…