Marie-Antoinette Kolly-Progin nous a quittés le 19 octobre, pendant son sommeil. Elle avait fêté son 89e anniversaire le 14 octobre.

Elle est née en 1935 à l’Arney, là où elle a quitté ce monde. Mais entre ces deux événements, c’est une vie très bien remplie qu’elle a eue.

Elle grandit dans la famille d’Alfred et Delphine Progin-Currat. Elle a un demi-frère, Augustin, et un frère, Martial, qui la précèdent de quelques années. Elle fréquente l’école enfantine à Bulle, puis poursuit sa scolarité à Vuadens. Très tôt, elle est déterminée à faire des études. Ses parents la placent en internat à Estavayer. Elle suit l’école secondaire, et comme elle a certaines capacités, elle entre à l’Ecole normale. Elle devient institutrice à moins de 18 ans. Elle enseigne un an chez les sœurs de la…