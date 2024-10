Morat-Fribourg, c’est parti samedi

COURSE À PIED. Près de 16 000 personnes participeront à la 90e édition de Morat-Fribourg, ce week-end. Dès 12 h 15, les enfants et les personnes en situation de handicap seront les stars du samedi. Le soir, la Course des Téméraires, spécialement imaginée pour célébrer l’anniversaire rond de l’événement, démarrera à 19 h 30. Dimanche, place d’abord à l’autre nouveauté de cette 90e édition. A 8 h 35 partiront les plus intrépides sur le trail Moitié-Moitié (26 kilomètres et 630 mètres de dénivelé positif). Puis, place à l’épreuve reine. Les élites s’élanceront sur le tracé mythique de 17,17 km à 10 h 20. Elvis Chebor Tabarach et Arado Gulume s’étaient imposés en 2023. VT