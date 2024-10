Octobre rose: «Recréer un lien avec soi» grâce à une nouvelle consultation

En ce mois d’Octobre rose, des soignantes ont mis l’accent sur un sujet sensible: l’intimité. Rencontre avec l’infirmière Véronique Yerly Berchier, qui dispense la nouvelle consultation «Intimité et cancer» de la Ligue fribourgeoise contre le cancer.

ANGIE DAFFLON

Quand le cancer s’invite, ça vous chamboule le corps, le quotidien, la vie. L’intimité aussi. Sujet sensible, il s’entoure encore de tabous et de non-dits. Aussi nombreuses soient les personnes qui en souffrent.

«Nous savons que 75% des personnes concernées considèrent que la maladie cancéreuse a un impact sur leur sexualité. Pendant le traitement, plus de la moitié, hommes comme femmes, constate une diminution de leur libido. Et les troubles peuvent durer: même des personnes en rémission à cinq ans ont des difficultés à vivre…