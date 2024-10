Pixels et caetera

ALGORITHMES. Régulièrement, le site Pinterest – qui se présente comme «un moteur de découverte visuelle» – adresse à ses membres inscrits des propositions de consultation de contenus. Ces propositions reposent sur un subtil amalgame entre traçage de votre navigation passée, de vos recherches antérieures, mais aussi de suggestions inspirées de vos domaines d’intérêt (recette de cuisine, décoration intérieure, mode, etc.), sans oublier une formule magique qui doit sans doute tenir compte des mots-clés les plus utilisés par l’ensemble des utilisateurs, ou quelque chose de plus démoniaque; les profondeurs des algorithmes sont insondables de corruption. Parfois, les propositions de Pinterest s’affichent avec des titres additionnés aux images, parfois les images se suffisent à elles seules.…