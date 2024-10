Pixels et caetera

PÂTISSERIE. Une juste cause autorise-t-elle n’importe quoi? Il y a quelque chose de gênant dans cette proposition caritative, lancée durant ce mois d’octobre, mois dédié à la prise de conscience de la réalité du cancer du sein chez les femmes. Manger une pâtisserie pour faire un don, et par conséquent se faire plaisir à la fois égoïstement et de manière altruiste avec environ 500 calories pour 100 grammes – les femmes et les hommes à cheval sur leurs courbes apprécieront –, cela s’est déjà vu. Il fut un temps où le Lausanne Palace, par exemple, organisait des gueuletons de charité dont une partie de la recette de la carte étoilée était attribuée à nourrir des pauvres! Qu’est-ce donc qui peut être gênant dans cette action du carac rose pour les cancers du sein? Regardez bien, on se…