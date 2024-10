Pixels et caetera

NAUFRAGE. Vieillir libère de la pression sociale. Enfin, ça devrait. Dire ce que l’on pense, être soi-même, se départir de mille mailles des filets jetés sur soi depuis l’enfance… Bien sûr, ce n’est pas toujours le cas. Au contraire, il peut se produire un effet pernicieux avec l’âge, une pression malfaisante: la poursuite de l’écrasement aigu des mordaches de la norme (chacun fait comme il peut). Et même si l’on ne se libère jamais tout à fait – heureusement ou malheureusement? –, vieillir apporte un peu de cette distance salutaire face aux exigences de devoir faire comme les autres (et particulièrement d’avoir un corps comme les autres). Aujourd’hui, le jeune homme qui reçoit sur son flux Instagram des sollicitations multiples pour correspondre à la norme d’un jeune homme, et surtout à…