Pixies chasse le naturel

L’histoire des Pixies s’écrit étrangement par cycles de dix ans. Une première période entre les années 1980-1990, où le groupe de Boston révolutionne – le terme est choisi – le rock américain au point d’être une influence essentielle du grunge de Nirvana. Puis une léthargie de dix ans, des retrouvailles sur scène durant la décennie suivante et la sortie de nouveaux disques depuis 2014.

Vendredi, le quartet a sorti son cinquième album depuis sa reformation, le premier avec sa nouvelle bassiste-chanteuse Emma Richardson, pièce maîtresse des Anglais de Band of Skulls. Dès la première écoute de The night the zombies came, on se dit que Pixies démarre un nouveau cycle. Certes, certains titres sonnent déjà comme des classiques (Johnny good man ou le…