Prolongement de la ligne 201 dès cet hiver

Dès la mi-décembre, les lignes de bus 201 et 202 de Mobul auront droit à leur lot de modifications. La première s’arrêtera désormais à Vuippens, Marsens et Epagny. De nouveaux horaires et un tarif unique sur tout le réseau sont au programme.

MOBILITÉ. Premier effet de l’agrandissement du périmètre de Mobul, le prolongement de la ligne de bus 201 se concrétise. Une «étape importante» pour l’agglomération est ainsi franchie, a souligné la présidente du comité de direction Marie-France Roth Pasquier, jeudi matin, face aux délégués réunis en assemblée.

Dès le 15 décembre, le bus continuera ainsi sa route jusqu’à Vuippens. Après s’être arrêté au CO de Riaz (une autre nouveauté), le bus poursuivra jusqu’à «Vuippens, village» avant de trouver son terminus à l’arrêt «Marsens, village». Cela…