Séverine Guyot et Manon Monnard unies au-delà des tatamis

Le Team Fribourg combattra ce samedi pour la promotion en Ligue nationale B de judo.

Au sein de l’équipe figurent deux Veveysannes bien connues: Séverine Guyot et Manon Monnard.

Séquence souvenirs sur les tatamis après que la seconde a décidé de quitter le sport d’élite.

THOMAS RAEMY

JUDO. Qui du Team Fribourg ou du JC Nippon Saint-Gall décrochera la promotion en Ligue nationale B? Réponse ce samedi à Marly à l’issue du quatrième et dernier tour de 1re ligue féminine (lire ci-contre). Si la montée n’est pas leur objectif prioritaire, les Fribourgeoises possèdent deux atouts pour l’atteindre à terme: Séverine Guyot (38 ans) et Manon Monnard (24 ans). Rencontre et séquence souvenirs avec les deux Veveysannes sur le tatami du Judo Attalens, leur club de cœur.

Coéquipières, les deux femmes ne…