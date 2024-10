Samedi cinéma

PAR CHRISTOPHE DUTOIT

BIOPIC. Sa vie, son œuvre, sa cupidité. En trois mots, Monsieur Aznavour ravira ceux qui ont aimé le chanteur et fera connaître un pan de sa vie à ceux qui ignorent tout de lui. A commencer par son enfance sans le sou dans sa famille réfugiée d’Arménie. Après trois minutes, on sait déjà tout de sa misère joyeuse, à coups de ralentis, de flash-back et d’images d’archive en noir et blanc, pour que tout le monde croie bien en ce Paris des années 1920.

Puis on saute en 1941. A 17 ans, Charles Aznavour chante Charles Trenet dans les cabarets d’un Paris désormais occupé par les nazis. Sa famille cache le résistant d’origine arménienne Missak Manouchian avant sa rafle. Et sa panthéonisation. Le décor est posé, comme dans un vieux mélo colorisé.

Et ainsi de suite durant…