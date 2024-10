Savoureuse enquête sur le ravioli

LIVRES

Emmanuel Guillemain d’Echon

RAVIOLIVRE, LE TOUR DU MONDE D’UN FOU DE RAVIOLIS

Keribus Editions, 544 pages

A priori, un livre de cuisine sur les raviolis n’est pas vraiment considéré comme un objet culturel. Grave erreur, à la lecture de Raviolivre, une somme de plus de 500 pages sur ce bout de pâte fourrée à plus ou moins n’importe quel ingrédient. Journaliste notamment à Libération, Emmanuel Guillemain d’Echon s’est plongé avec obsession dans les histoires des raviolis au fil de ses innombrables voyages. Du khinkali géorgien, le nec plus ultra à ses yeux, aux cappelletti antifascistes italiens dans un bouillon de lambrusco, en passant par les ci kak kueh chinois ou les knedliky tchèques à la fraise, il emporte le lecteur avec sa plume euphorique, érudite et hyper proche de ses…