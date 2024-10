Succès d’entrée pour Mathilde Gremaud en Coupe du monde à Coire

SKI FREESTYLE. Mathilde Gremaud (photo) n’a laissé que des miettes à ses adversaires vendredi lors du big air de Coupe du monde à Coire. Tenante du titre, la Rochoise de 24 ans s’est imposée en ouverture de saison dans la nuit grisonne. «C’est un super dépar t, à la maison et devant son fan-club», apprécie son entraîneur Greg Tüscher.

En misant sur deux figures qu’elle maîtrise parfaitement – un carved double cork 1260 et un switch double cork 1080 –, la Gruérienne a parfaitement su s’adapter à la concurrence. «Elle a super bien géré au niveau de la tactique et du ski, et ça a payé.»

Apprendre et progresser

Détentrice du globe de la spécialité, ainsi que de ceux de slopestyle et de park and pipe, Mathilde Gremaud repart sur les mêmes bases que la saison dernière. Avec la volonté…