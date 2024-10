Temps présent

RTS 1, JEUDI À 20 H 10

Covid long, le remède à tout prix. Le Covid long, dans sa forme la plus sévère, rend la vie très difficile pour ceux qui en souffrent. Caroline, Gloria et Aurélie ont vu leur existence bouleversée depuis qu’elles sont tombées malades. A leur souffrance s’ajoute une errance médicale, entre une médecine conventionnelle qui offre pour l’heure peu de réponses et une multitude de traitements alternatifs très onéreux, mais sans efficacité prouvée.

Iran, les visages de la colère. Dans la guerre au Proche-Orient, la réponse de l’Iran reste une grande inconnue. Les mollahs se lanceront-ils dans une guerre contre Israël alors qu’ils viennent d’éteindre une révolte intérieure qui n’a peut-être pas dit son dernier mot? Deux ans après la mort de Mahsa Amini tuée par la police…