Théâtre de jeunesse: les nouveaux voisins sèment la zizanie

La Jeunesse de Chapelle-Gillarens remonte sur les planches, deux ans après. Les Comikazes présenteront dès jeudi soir Bienvenue dans l’immeuble, une comédie écrite par le Breton Yvon Taburet. Dans cette histoire racontée en trois actes, la famille Mercier emménage dans un immeuble. Elle découvre alors que le bâtiment est peuplé de voisins imprévisibles qui sèmeront la zizanie du côté des nouveaux arrivants. «Il faut absolument rencontrer les personnages, la fin est inattendue», glisse Elisa Rigolet, metteuse en scène, aux côtés de Guillaume Tâche et Julien Monney. Neuf acteurs seront sous les feux de la rampe pendant une heure et demie. Le rendez-vous est donné à l’abri PCi de Chapelle, situé sous l’école primaire, le 31 octobre, ainsi que les 1, 2, 8, 9, 15 et 16 novembre, à 20 h.…