Tribune libre

Hôpital dans le rouge

Cette lectrice revient sur un récent séjour hospitalier.

J’ai été hospitalisée une semaine à l’HFR, site de Fribourg, pour une embolie ou une pneumonie (le diagnostic a varié durant quarante-huit heures). Finalement, c’était une pneumonie, mais pour laquelle je n’ai reçu aucun traitement et qui s’est guérie d’ellemême en deux jours. Sachant que je suis sous immunosuppresseurs, cette «guérison» tient-elle d’un miracle? Me plaignant à maintes reprises de vertiges et de maux de tête constants, qui n’ont jamais été pris en compte, c’est tenant à peine debout et sans aucune information pour la suite que l’on m’a renvoyée à la maison. Je suis choquée et fâchée de la manière dont on s’occupe des malades, qui ne semblent plus être des patients mais des clients.

S’il y a…