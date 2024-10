Tribune libre

Emportée dès les premières pages

A propos du livre Au café des Ormeaux d’Ophélie Mauron (La Gruyère du 10 octobre).

Les deux dernières tribunes libres au sujet du livre Au café des Ormeaux m’ont attristée. Je trouve dommage, en publiant par voie de presse des avis subjectifs, de gâcher la jolie aventure que vit actuellement cette étudiante à la plume délicate et à qui les Editions Montsalvens ont choisi de donner sa chance. J’ai lu l’ouvrage, et, dès les premières pages, je me suis sentie emportée par l’histoire de Casimir, timide et rêveur. Celui-ci ressemble sans doute à la jeune auteure. L’ayant croisée occasionnellement en ville de Bulle avec son violon sur une épaule et son sac d’école sur l’autre, elle ne cadre à mes yeux aucunement avec les propos déplacés utilisés dans la…