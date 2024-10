Tribune libre

Deux petites histoires de village

A propos de permis de construire.

C’est la proximité des fêtes qui m’incite à vous livrer ces deux petits contes à dormir debout. Il y a plus de deux ans, notre opérateur téléphonique national déposait une demande de permis de construire une antenne 3, 4 et 5G, à la Tzintre, un quartier périphérique de Charmey. Une quarantaine de personnes environ ont formé une opposition à ce projet, en rappelant tous les dangers, connus et prouvés, et inconnus mais potentiels, liés à ces technologies. Mais peu s’en chaut, nos arguments ont été balayés d’une main allègre, soit en invoquant la distance maximale de 1200 mètres pour former une opposition, car il est notoire qu’au-delà de cette distance, il n’y aurait plus aucun risque de voir nos cerveaux lobotomisés par…