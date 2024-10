Tsêrmê è cha rindya

Deché-delé

Lé-hô, din lè tsalè, chu nouthrè montanye, le fu l’a tsantâ è krejenâ to le tsôtin din lè krà di hyindrè, lè krà di mourè, in léchin ètsapâ la foumêre bleuve dè lou bouârnè. L’outon arouvè, adon l’è momin dè to rèvoudre, le tin d’la rindya l’a chenâ.

Dechando vint’è-vouète dè chaptanbre, èthê la karant’è thintyima rindya dè Tsêrmê. L’è déjo na pyodze batanta ke hou bi tropi l’an markâ lou pachâdzo din nouthron bi velâdzo. No puin adrèhyi on grô mèrthi è on bi l’omâdzo a ti lè j’armayi, a ti lè dzouno, bouébo è fiyètè, chin oubyâ lè pye piti bin nipâ din lou kochtume. La mujika, L’Edelweiss l’a ourâ la fitha, chyèvu pè on tropi dè tchivrè, ouna parada dè viyo trakteu è pu lè chate tro-

Dzin è bithè vinyon dè pachâ katro mê a l’alpâdzo. Lè fretê l’an trintchi châdzemin vouèrdan…