Un après-midi d’échange à Fribourg à l’occasion de la Journée des proches aidants

Afin de mettre en lumière l’engagement des personnes soutenant un membre de leur entourage atteint dans sa santé, dix cantons dont Fribourg organisent la 11e journée des proches aidants. Ces derniers sont invités à prendre part à un moment «d’échange et de convivialité» le mercredi 30 octobre, de 13h30 à 17h50, à la salle polyvalente du Werkhof, à Fribourg, communique la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). Une relève gratuite est par ailleurs disponible, afin que les proches aidants puissent participer à cet événement (informations et inscription sur www.fr.ch/dsas).

Des idées de soutien et de remerciements aux proches aidants sont disponibles pour la population sur www.journee-proches-aidants.ch. La DSAS rappelle que Fribourg est l’un des seuls cantons qui permet aux proches aidants de recevoir une indemnité forfaitaire. L’an passé, plus de 2500 personnes en ont perçu une. Elodie Fessler