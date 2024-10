Un label pour soutenir les pompiers

Sensibiliser les entreprises au travail des sapeurs-pompiers. C’est l’objectif des autorités cantonales avec la mise en place du label Employeur partenaire. Ce dernier est attribué aux entreprises qui s’engagent à travers la signature d’une charte, définissant les droits et devoirs respectifs des pompiers et de leurs employeurs. Pour rappel, quelque 2800 sapeurs-pompiers sont volontaires dans le canton, indique un communiqué. Cette année, dix entreprises des trois districts du Sud fribourgeois et trois communes (Romont, Rue et Ursy), qui comptent parmi leurs employés un ou plusieurs sapeurspompiers, ont été récompensées vendredi matin pour leur soutien. Organisée une fois par an, la cérémonie a pris place à la caserne de Châtel-Saint-Denis. La charte est révisée au minimum une fois tous…