Un magnifique moment entre seniors

Tribune libre

Au sujet des tables d’hôte de Pro Senectute.

Aujourd’hui, j’ai décidé d’aller rendre visite à ma petite-cousine à Pont-la-Ville. Le paysage est magique. Enfin j’aperçois les arbres habillés de couleurs automnales. Un rayon de soleil vient me caresser le dos ainsi que mon visage. Le lac de la Gruyère reflète ses flots comme des diamants à la fois dorés, argentés, bleutés. Un régal pour mes yeux!

Soudain, je me rends compte que je ne suis pas seule chez elle. Que de visages… Certains inconnus, d’autres qui me rappellent que la vie vaut la peine d’être vécue. J’ai un immense plaisir à entamer la conversation avec ces personnes. Certaines me disent leur âge et, surprise, je me dis que je suis la benjamine. De 73 à 94 ans, moyenne d’âge, 83 ans. Chapeau bas! N’est-ce pas…