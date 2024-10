Une décennie pour l'histoire

Le 30 octobre 2014, Mathilde Gremaud décrochait ses premiers points internationaux FIS.

La Rochoise de 24 ans est désormais la plus grande freestyleuse de tous les temps.

Grand bain de récompenses à quelques jours de ce 10e anniversaire.

VALENTIN THIÉRY

SKI FREESTYLE. «J’étais méga jeune. Je regardais les mecs et je me disais “wouaw, ce qu’ils font est dingue!” En fait, je n’étais pas si loin d’eux.» Mathilde Gremaud se rappelle ce 30 octobre 2014 aux Diablerets. Premier concours FIS et premiers points internationaux pour la skieuse rochoise d’alors 14 ans. Elle avait fini deuxième du slopestyle derrière la Française Charlie Ledeux, sœur de sa rivale et désormais amie Tess.

En une décennie, la Gruérienne est devenue la plus grande freestyleuse de l’histoire de son sport. Trois médailles…