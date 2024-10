Une pirate sur le pont

BANDE DESSINÉE

Claire Richard et Alvi Ramirez

LA DERNIÈRE NUIT D’ANNE BONNY

Le Lombard

Anne Bonny est – avec Mary Read – la plus fameuse femme à avoir pratiqué la piraterie durant l’âge d’or de la profession, au tournant du XVIIe siècle. Mais, de par les dangers du métier, l’illettrisme des protagonistes et le temps qui passe, les sources manquent ou sont au mieux approximatives. La légende s’installe alors. La mésinformation aussi, et, dans ce cas, la misogynie. La scénariste Claire Richard a démêlé l’écheveau dans un excellent podcast pour Arte Radio, La dernière nuit d’Anne Bonny. Elle se lance maintenant dans la bande dessinée en adaptant ce dernier en compagnie du dessinateur espagnol Alvaro Ramirez.

Un matin, la mort apparaît à Anne Bonny pour l’avertir qu’elle viendra la chercher le…