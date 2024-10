Une recherche de fonds est lancée pour le futur pumptrack de Siviriez

SIVIRIEZ. Le projet de création d’un pumptrack dans la zone sportive de Siviriez avance. L’association Bike Trail, en partenariat avec Velosolutions, a dévoilé hier via un communiqué quelques images du tracé et de l’espace. D’un budget de 434 000 francs, celui-ci est soutenu par divers partenaires, notamment la Loterie romande, la Nouvelle Politique régionale et les clubs de vélo de la région. De son côté, la commune de Siviriez mettrait le terrain à disposition. Elle se chargerait également de la coordination administrative et technique, ainsi que de l’entretien du terrain.

A l’heure actuelle, un peu plus de la moitié de la somme a été récoltée. L’association glânoise espère bénéficier de contributions supplémentaires. «Nous lançons un appel à tous les citoyens et entreprises de la…