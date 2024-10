Vers un centre-ville bullois «apaisé et convivial»

Zones piétonnes créées ou étendues, arborisation supplémentaire ou encore installation de mobilier urbain: la ville de Bulle a présenté ce vendredi à la presse à quoi ressemblera son centre-ville dans quelques années. Le projet lauréat de ce réaménagement prévu en huit étapes «vise à transformer le cœur historique en un lieu apaisé et convivial», expliquent les autorités dans un communiqué. Une séance d’information publique aura lieu le lundi 28 octobre à la grande salle de l'Hôtel de Ville et une exposition publique est installée jusqu’au 14 novembre à la place du Tilleul.

Parmi les aménagements prévus figure la création d’une zone piétonne depuis le passage de l’Union jusqu’à la rue du Marché. «La nouvelle zone piétonne devant le château apporte plus de tranquillité et met en valeur le bâtiment», relève la ville. Une troisième rangée d’arbre habillera la place du Marché.

Place deviendra parc

Le long de la Grand-Rue, de nouveaux arbres seront également plantés. De plus, le tronçon situé entre la ruelle du Lion d'Or et le passage du Petit-Marché deviendra une zone de rencontre. Le projet a également imaginé une place des Alpes sans voitures, «aménagée de façon simple et rendue aux piétons». La place Saint-Denis, quant à elle, sera transformée en un parc richement arboré.

La première étape commencera dès 2027 et portera sur des aménagements transitoires couvrant un large périmètre du centre-ville. «Le projet de réaménagement est un processus de longue haleine, qui s’étendra encore sur plusieurs années. A terme, sa réalisation permettra de répondre pleinement aux attentes de la population, exprimées lors de la démarche participative, d’une ville plus verte, piétonne, animée, conviviale et accessible», conclut la ville. Elodie Fessler

Au total, voici ce que prévoit le projet: