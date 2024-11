«Je veux me sentir utile»

Atteint d’une amyotrophie spinale de type 2, Romain Bossy participe à la prochaine collecte de dons du Téléthon, les 6 et 7 décembre prochains. Le Marsensois de 16 ans en est, avec sa famille, l’ambassadeur. Rencontre.

XAVIER SCHALLER

Romain Bossy a 16 ans. Il aime voyager, être avec des potes, la mode et les parfums, la cuisine, le hockey et particulièrement Gottéron… Rien de bien spécial pour un adolescent, sauf que tout est plus compliqué pour lui: il souffre d’une amyotrophie spinale (SMA) de type 2. «C’est une maladie neuromusculaire rare et héréditaire. Je suis limité dans les gestes que je peux faire et cela touche aussi tout ce qui est pulmonaire.» Depuis petit, il se déplace ainsi en fauteuil électrique.

Les 7 et 8 décembre prochains, il sera, avec sa famille, ambassadeur du 37e…