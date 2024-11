«Le padel comme seconde chance de devenir professionnel»

En padel, la 1re édition du Grand Slam de Bulle a eu lieu le week-end dernier.

Interview de Till Gygax et Kilian Jordan, les deux meilleurs joueurs suisses, défaits en finale.

Ils disputeront les interclubs organisés dès ce samedi par le Gruyère Padel Club, à Bulle.

SAMUEL BOVIGNY

PADEL. En pénétrant dans le Centre de tennis de Bulle, les terrains de padel ne se repèrent pas facilement. Inaugurés en décembre 2023, ils permettent au Gruyère Padel Club d’organiser deux tournois d’envergure sur autant de week-ends (lire ci-dessous). Till Gygax et Kilian Jordan participent à ces deux événements. Le Biennois et le Genevois aux origines gruériennes sont les numéros 1 et 2 suisses. Interview de la paire battue dimanche passé en finale du dernier des quatre tournois Grand Slam de la saison, mais…