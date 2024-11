«Les filles n’ont pas lâché»

FOOTBALL. Le FC Vuisternens/Mézières a bouclé la première moitié du championnat de 1re ligue par un revers, dimanche. La lanterne rouge glânoise part donc en vacances avec trois points en dix rondes.

Les raisons: joueuses clés pas remplacées dans une équipe en lutte pour le maintien depuis deux ans et collaboration avec la «une» de Châtel-Saint-Denis à installer. «Et on n’a pris que trois points contre les concurrents directs. On les a affrontés trop tôt, estime le président Rémi Lagger. Désormais, nos prestations sont plus solides. La preuve avec notre excellent match à Guin, le leader (défaite 2-1 le 19 octobre).»

Pas si dramatique

C’est le côté positif souligné par le Vuisternensois de 39 ans: «Les filles ont collé au projet et n’ont pas lâché.» Et puis, la situation n’est pas…