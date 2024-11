Après la Juve, le PSG à Fribourg

FOOTBALL. Juventus, Benfica, Everton et le Paris-Saint-Germain désormais: la Coupe Saint-Nicolas monte en gamme pour sa 7e édition, qui se déroule ce week-end à Fribourg. «Le rêve serait d’attirer uniquement des clubs de Ligue des champions pour notre 10e anniversaire», songe Florian Barras, directeur du Team AFF.

Au risque d’en décevoir certains, ni Dembelé ni Donnarumma ne sera présent sur le plateau de Saint-Léonard. Puisqu’il s’agit bien d’un tournoi international junior réunissant les footballeurs M14 et M13. Seize équipes – issus de dix clubs, dont le Team AFF – s’affrontent tour à tour sur synthétique et en salle. «Pour les enfants, cette Coupe Saint-Nicolas est le highlight (temps fort) de la saison, indique Florian Barras. Ils veulent la jouer comme un certain Désiré Doué…