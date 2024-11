Armand Grandjean

ENNEY

Armand est né dans cette belle vallée de l’Intyamon le 5 novembre 1971. Il a grandi et fait ses écoles à Grandvillard, passant de nombreux étés à la montagne, notamment à la cabane de Bounavaux. Le Vanil-Noir et ses environs n’avaient plus aucun secret pour lui.

Après son apprentissage de peintre, il a travaillé en scierie, préférant l’odeur du bois. Son parcours professionnel a toujours évolué au gré de ses défis. Après un nouvel apprentissage dans l’automobile, il est devenu grutier, prenant de la hauteur pour admirer le paysage, travaillant sur de gros chantiers tels que celui du barrage des Toules, souvenir impérissable pour lui. Enfin, il a pris son indépendance en devenant contrôleur Spanset, sillonnant toute la Romandie.

Très jeune, Armand a appris à jouer du tambour.…