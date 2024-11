Biathlon: «Etonnamment, je ne ressens pas de pression», affirme James Pacal

James Pacal entame sa saison de biathlon ce jeudi en Suède. Cadre B à Swiss-ski, le Vaulruzien de 21 ans veut regoûter à la Coupe du monde et rêve d’une médaille aux mondiaux juniors.

VALENTIN THIÉRY

BIATHLON. Dix kilomètres de sprint sont au programme de James Pacal, ce jeudi à Idre Fjaell. En Suède, le biathlète vaulruzien lance sa saison avec une IBU Cup, l’antichambre de l’élite mondiale, compétition pour laquelle il a une place fixe. «Ma préparation a été différente. Grâce à l’armée sportive suisse cet été, je suis meilleur physiquement. Après les dernières épreuves de sélection, je me suis senti sur une pente ascendante. J’ai progressé en gestion de course et j’aborde le pas de tir avec plus de maturité», livre le Gruérien de 21 ans.

Pour sa reprise, le sociétaire du Ski-Club Riaz ne…