Bulle, la faillite d’un système

Tribune libre

A propos de l’affaire autour de la rémunération du secrétaire général de la ville comme administrateur de GESA.

L’affaire du «Gesagate» qui secoue Bulle n’est pas qu’un simple scandale de plus. Sans véritable surprise, elle expose au grand jour un mal plus profond qui ronge notre Conseil communal comme d’autres institutions de plus grande échelle: une gouvernance d’un autre âge, où l’entre-soi et le copinage font office de politique publique. Sous d’autres latitudes, on parlerait aisément de corruption.

Le plus inquiétant n’est pas tant les montants en jeu que la culture que révèle cette affaire. Le rapport d’enquête dévoile apparemment que l’amateurisme et l’arrogance font bon ménage, que la protection des «amis» prime sur l’intérêt général, que la transparence est perçue…