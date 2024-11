Chômeurs en hausse dans le Sud

MARCHÉ DU TRAVAIL. En octobre, le taux de chômage augmente dans quatre districts, communique ce mardi le Service public de l’emploi. Dans le détail, il s’élève à 2,6% dans la Glâne (0,3 point), 2,8% en Veveyse (0,2 point), 1,3% dans la Singine (0,1 point) et 1,6% dans le Lac (0,1 point). Il diminue dans le district de la Broye et s’inscrit à 2,6% (-0,2 point). Le chômage demeure toutefois inchangé en Gruyère (2,5%) et en Sarine (2,9%). A l’échelle cantonale, Fribourg affiche un taux de chômage stable à 2,4%, identique à celui de septembre, malgré «un contexte économique international marqué par l’incertitude». L’effectif des chômeurs s’élève à 4125 personnes, soit 49 de plus que le mois dernier et 698 de plus qu’en octobre 2023. En Suisse, le taux reste stable, à 2,5%. TC