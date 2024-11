Comme son jeune sauveur, un FC Bulle à toute épreuve

En Promotion League, le FC Bulle a battu Baden 2-1 dimanche. Tout le temps rempla- çant, Bastian Gasser a été décisif et incarne l’excellent état d’esprit des Gruériens. Ils bouclent le premier tour à la 6e place avant de conclure 2024 ce vendredi à domicile.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Le premier tour de Promotion League s’est fini dimanche pour le FC Bulle avec un succès 2-1 contre Baden. A mi-championnat, les surprenants Gruériens n’ont pas volé leurs 27 points synonymes de 6e place. Parfois chanceux mais surtout souvent appliqués et plus décidés, les hommes de Brian Weber puis de Julien Miere sont en train d’atteindre leur objectif principal de l’exercice: un maintien dans la sérénité. «Depuis la reprise de juillet, notre jeu et notre état d’esprit sont cohérents», commente…