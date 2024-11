Concert tout public de Diachronie

FRIBOURG. Pour la première fois, l’ensemble de musique contemporaine Diachronie joue à Bluefactory, à Fribourg, samedi (17 h 30) et dimanche (10 h 30). Ce concert tout public (dès 6 ans) s’intitule Histoire (de) bêtes et comprendra des œuvres de Tom Johnson, Jacques Rebotier, Georges Aperghis, ainsi que L’Opera (forse) de Francesco Filidei. Le comédien et metteur en scène Benjamin Knobil a été invité comme récitant et pour la mise en espace des instrumentistes. L’ensemble prend la forme d’un curieux bestiaire, qui évoque aussi bien des animaux que ces créatures étranges que l’on appelle musiciens. www.diachronie.ch. EB