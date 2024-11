Samedi matin, plus de 2400 enfants ont passé la ligne d’arrivée de la Corrida bulloise. Les plus petits (5 ans et moins) comme les plus âgés (12 ans) ont traversé le centreville à toute vitesse. Sur les visages se mélangeaient joie, concentration et effort.

TEXTE ANGIE DAFFLON / PHOTOS ANTOINE VULLIOUD