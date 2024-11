Doc à la une

RTS1, MERCREDI, À 21 H 15

Taylor Swift, la première puissance américaine

Il ne se passe pas une journée sans que le moindre détail de la vie de Taylor Swift ne fasse l’actualité. Là, une publication sur Instagram sur sa tournée monstre; ici, des spéculations à n’en plus finir sur le soutien tant attendu qu’elle pourrait apporter aux démocrates, lors des prochaines élections américaines. Car oui, la pop star pèse lourd dans cette équation politique et son influence unique pourrait radicalement changer les résultats en novembre 2024. Notre film, qui est le premier réalisé en France sur la chanteuse et compositrice américaine, est un événement à plusieurs titres. Il s’inscrit dans l’actualité de ces élections et décrypte le phénomène Swift. Comment cette country girl de 34 ans, bon teint et…