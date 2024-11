Dominic Lobalu, le festival

La Corrida bulloise a profité d’une météo clémente pour fêter un nouveau record de participation.

Grande star de cette 47e édition, Dominic Lobalu a fait le spectacle pour s’offrir un deuxième taureau.

Ambiance dans la Grand-Rue, où les athlètes régionaux ont dû lutter pour exister.

QUENTIN DOUSSE

COURSE À PIED. Il ne faisait pas bon être un ancien vainqueur samedi à la Corrida bulloise. Ejectés du podium, les Kényans Boniface Kibiwott (19e) et Gladys Jemaiyo (4e) n’ont pu que s’incliner face à Dominic Lobalu et de Winnie Jeptarus. Point commun de leur démonstration dans le chef-lieu gruérien: leur âge (26 ans) et, surtout, une ébouriffante facilité. Il et elle défient la loi de la pesanteur là où le coureur lambda la «subit».

Cela s’est vu samedi dans la Grand-Rue au point que les deux…