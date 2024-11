Espionne malgré elle

BANDE DESSINÉE

Matias Istolainen et Benjamin Jurdic

LE SECRET DU ROI, T. 001, BON BAISERS DE PRUSSE

Le Lombard

Au milieu du XVIIIe siècle, Louis XV, monarque érotomane et amateur de chocolat chaud, possède un efficace service de renseignement portant le nom intrigant de «Secret du Roi». Suzanne, jeune cheffe douée d’une bande d’audacieux cambrioleurs, se retrouve victime d’un chantage: perdre ses compagnons ou intégrer cet organisme mystérieux. Celui-ci a besoin de ses compétences professionnelles pour aller chercher chez l’ennemi allemand un plan indispensable, afin que la France ait une chance de gagner la guerre contre la Prusse et la Grande-Bretagne. Guerre très mal emmanchée, soit dit en passant. La mission est donc vitale pour le royaume et, bien sûr, ne se déroulera pas comme…