Et de deux pour Lobalu à la Corrida bulloise

Une participation record, une victoire surprise et une démonstration: c'est ainsi que se résume la 47e Corrida bulloise déroulée samedi après-midi dans les rues de Bulle. Avec près de 4900 inscrits, la fête a d'abord été populaire. Puis l'élite a pris le relais avec une course féminine au dénouement surprise: la tenante du titre Gladys Jemaiyo s'est fait battre par sa compatriote de 26 ans Winnie Jeptarus. La course masculine a, elle, débouché sur un scénario attendu. Quatrième aux derniers Jeux olympiques et grandissime favori, Dominic Lobalu a levé les bras bien avant l'arrivée qu'il a franchi en première position.

Développement complet et retour en images sur la 47e Corrida bulloise ce mardi dans La Gruyère.