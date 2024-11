Fribug (s’)amuse depuis 25 ans

Pour la première fois, Fribug s’installe à la salle de La Tuffière, à Corpataux, où elle va décortiquer pendant cinq semaines l’actualité cantonale, sportive, internationale. Rencontre avec Jean-Luc Nordmann, créateur, il y a tout juste 25 ans, de cette revue satirique.

ÉRIC BULLIARD

Dans les loges de La Tuffière, la salle de spectacle de Corpataux, l’heure est aux essayages. Nous sommes à un peu plus d’une semaine de la première de Fribug. «C’est la période la plus dure, parce qu’il y a des filages, les costumes… Après, pendant les représentations, il faut une certaine hygiène de vie, mais ça va.» A bientôt 80 ans, Jean-Luc Nordmann n’a rien perdu de son énergie ni de son enthousiasme. L’ancien patron de La Placette puis de Manor, initiateur et promoteur du cinéma multiplexe devenu…