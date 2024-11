Goûts et terroirs: succès populaire et excellence artisanale au rendez-vous

La 24e édition du Salon suisse des goûts et terroirs a attiré la foule la semaine dernière. Un peu plus de 45 000 visiteurs ont franchi les portes d’Espace Gruyère. Différents artisans régionaux s’y sont d’ailleurs illustrés.

VALENTIN CASTELLA

BULLE. Plus de 45 000 personnes ont visité de mercredi à dimanche le Salon suisse des goûts et terroirs. Une affluence qui a «réjouit» les organisateurs. A Espace Gruyère, 300 exposants ont proposé 6500 produits issus des traditions locales et internationales.

Le succès du pavillon thématique Fribourg Agri & Food a été au rendez-vous. «Il a donné aux entreprises l’occasion de tester leurs produits et de recueillir des retours en direct.» Les Ateliers du goût ont fait le plein, tout comme l’Ecole du goût et l’Amuse-bouche pour les enfants, sans oublier…