Incident diplomatique en fin d’assemblée

Le président du conseil de gestion n’a pas compris pas pourquoi l’Exécutif romontois a mis son véto à l’idée que sa représentante Stefanie Losey reprenne le flambeau de l’association du Bicubic.

VALENTIN CASTELLA

BICUBIC. Jusque-là, tout s’était bien passé. Il était 19 h 45, l’assemblée de l’association du Bicubic semblait se diriger sans accroc vers une fin paisible. En même pas une heure. Et puis, le président du conseil de gestion Jacques Maradan a sorti l’artillerie lourde. Au pupitre, il a envoyé plusieurs missiles à l’encontre du Conseil communal de Romont et de son syndic. «Si tout s’était passé comme prévu, j’aurais annoncé ce soir ma démission, après huit ans à ce poste. Stefanie Losey (n.d.l.r.: membre du conseil et de l’Exécutif romontois) a fait part de son intérêt pour me…