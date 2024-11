Jacqueline Musy-Monnard

«Miette»

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Jacqueline Musy est née le 2 septembre 1934 au domaine des Praz, à Attalens. Elle est la 2e enfant de Maxime et Agathe Monnard et grandit avec ses frères Jean, Roger et André.

Comme eux, elle participe très tôt aux travaux de la ferme. Pendant la guerre, son papa est mobilisé à plusieurs reprises. Grâce aux produits de la ferme, la famille ne manque de rien et se sent privilégiée. Elle effectue toute sa scolarité à l’école primaire de Vuarat. Bonne élève, elle envie ses frères qui peuvent ensuite suivre les cours de l’école régionale. Pour elle, ce sera l’école ménagère!

En 1951, la famille déménage à Bossonnens pour reprendre le domaine du grand-père maternel décédé. Le 4 mai 1953, un drame frappe la famille. Jean, son frère aîné âgé de 20 ans, se tue dans un…