Jubilé de chimie à l’HEIA-FR

ANNIVERSAIRE. La filière de chimie de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR) célèbre son jubilé. Soit «un demi-siècle d’innovation, d’excellence académique et de contributions significatives à l’industrie chimique», annonce fièrement l’institution dans un communiqué.

En 1974, cette section a été créée pour accompagner l’essor de l’industrie locale, notamment avec l’implantation de Ciba-Geigy à Marly. Une évolution du cursus, avec de nouvelles spécialités et partenariats, amène à l’inauguration, en 1995, du laboratoire pilote de chimie industrielle, qui a été rénové et agrandi en 2022. En cinquante ans, plus de 750 ingénieurs chimistes y ont été formés. Il s’agit de «la seule filière de ce type en Suisse occidentale», précise l’HEIA-FR.

L’anniversaire sera…