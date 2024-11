A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade des Perraires à Collombey, samedi à 17 h

US Collombey-Muraz VS CS Romontois

Un match et un joueur à suivre

Arthur Deschenaux

31 ans, attaquant du CS Romontois

«On n’a enchaîné deux victoires qu’une fois cette saison. Samedi, c’est l’occasion de démarrer une série. Toutes les équipes sont à notre portée… et on est la portée de toutes les équipes dans un championnat où aucune ne se détache. Notre problème est qu’on a la meilleure attaque, mais on n’est pas bons défensivement. Et quand on encaisse en premier, on perd vite les pédales, on baisse la tête, on est négatifs. Par rapport à notre succès contre Echichens, il faudra jouer 90 minutes, pas 45. C’est notre autre souci cette année: on a de la peine à livrer des matches complets. Enfin personnellement, ma grave blessure (subie en…