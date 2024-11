A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Lussy à Châtel-Saint-Denis, samedi à 17 h

FC Châtel-Saint-Denis VS FC Echichens

Un match et un joueur à suivre

Colin Jaquet

29 ans, défenseur du FC Châtel-Saint-Denis

«Echichens est avant-dernier. Si on ne s’impose pas, ça ne signifie pas qu’on n’a pas notre place en 2e ligue inter. On est capables de battre tout le monde. On est juste en manque de réussite.

Si on boucle 2024 avec une victoire ce samedi, on se relance pour le deuxième tour. Pour ma part, j’ai été un peu absent en début de championnat. Désormais, je reviens titulaire comme latéral gauche. Je dois encore reprendre le rythme à ce niveau. La dernière fois que je l’avais connu, c’était il y a huit ans avec le FC Bulle. Ça change beaucoup avec la 2e ligue. J’ai 29 ans et je fais partie des plus vieux du vestiaire.…