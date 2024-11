La «perf» et la tuile pour Fribourg Olympic

BASKETBALL. Semaine mouvementée à Saint-Léonard: après l’annonce d’une profonde réorganisation administrative et financière, Fribourg Olympic s’est qualifié mercredi pour la deuxième phase de la Coupe d’Europe FIBA en battant Anvers 102-84. Les Fribourgeois affronteront les Belges de Spirou Basket Charleroi, les Allemands de Ludwigsburg et les Polonais d’Anwil Wloclawek dès le 4 décembre prochain. Le défi sera grand pour le coach Thibaut Petit, qui doit se passer des services de son Américain Chimezie Offurum (pour trois mois), de Killian Martin (pour deux mois) et de Massimiliano Dell’Aqua (pour un mois). Cela dès ce samedi (16 h) pour la réception de Monthey-Chablais. QD