La chronique d'Isabelle Daccord: C’est beau un contour, non?

Je pose mon oreille…

… sur un contour. Il tourne, je ne sais pas où. D’ici quelques pas, je vais découvrir le paysage qu’il retient. C’est beau un contour, non? Surtout quand il est entouré d’arbres, comme ici.

Je marche sur les hauts de Montet, dans le district de la Glâne, à la limite du canton de Vaud. La forêt se nomme En Ardra, elle abrite la cabane de la commune d’Ursy. J’aime son silence, surtout les dimanches, quand les moteurs des avions et des tronçonneuses prennent congé.

Cette forêt, j’y reviens en automne. Sa situation, sur ce sommet de colline niché entre Vuarmarens, Morlens et Chavannes-sur-Moudon, me plonge dans une double expérience. Celle de la large vue qui donne l’idée de s’envoler et celle du monde tout intime qui invite à se fondre dans les végétaux. Une fois arrivé à…